В МЧС по республике Калмыкия сообщили об эвакуации жильцов одного из подъездов девятиэтажного дома в городе Элиста после хлопка газа.

В МЧС по республике Калмыкия сообщили об эвакуации жильцов одного из подъездов девятиэтажного дома в городе Элиста после хлопка газа.Один человек получил 50-процентный ожог тела и был оперативно эвакуирован в республиканскую больницу прибывшей бригадой скорой помощи. В настоящее время он находится в реанимации.Из здания эвакуировано около 120 человек, передает ТАСС.В пресс-службе МЧС России рассказали, что хлопок произошел на восьмом этаже. Повреждены межкомнатные и межквартирные перегородки трех квартир, а также нарушено остекление с 9 по 6 этажи.На месте работают все аварийно-спасательные и экстренные службы города.