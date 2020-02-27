Полицейские и представители администрации поздравили обладателей главного документа с началом важного и ответственного этапа в жизни.

В городе Радужный прошла торжественная церемония вручения паспортов юным гражданам, достигшим 14-летнего возраста.Поздравили ребят с этим важным событием начальник миграционного пункта межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО г.Радужный Юлия Шулятьева, и заместитель главы администрации ЗАТО г. Радужный Вячеслав Романов, которые сказали ребятам напутственные слова и каждому из них вручили памятные подарки.Участникам мероприятия рассказали о российском паспорте, истории его возникновения, а также об ответственности и обязанностях, которые наступают с момента получения паспорта.Полицейские и представители администрации поздравили обладателей главного документа с началом важного и ответственного этапа в жизни, пожелали добиваться хороших результатов в учебе и быть достойными гражданами своей страны, гордится своей Родиной.Также к 75-летию годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялось торжественное вручение удостоверения категории «Дети войны» Петру Ильичу Шалыгину, который рассказал о пережитом времени, о тяготах военных лет и призвал родителей принимать участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения.В завершение мероприятия присутствующих поздравил победитель 9 областного конкурса «Герой нашего времени» Владислав Глинский со своим сочинением «Письмо прадеду», которое никого не оставило равнодушным.