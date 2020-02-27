Полицейские и участники акции напомнили участникам дорожного движения о правилах перевозки детей.

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма сотрудники государственной инспекции безопасности дорожного движения межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» совместно с преподавателями и волонтерами школы №3 города Гусь-Хрустальный организовали акцию «В автокресло посадил - жизнь ребенка сохранил!».Цель данного мероприятия - привлечение внимания взрослых к проблеме обеспечения безопасности дорожного движения, в особенности при перевозке несовершеннолетних детей в салоне транспортных средств и соблюдению скоростного режима для предотвращения совершения дорожно-транспортных происшествий.Полицейские и участники акции напомнили участникам дорожного движения о правилах перевозки детей и разъяснили им функции детских удерживающих устройств. Внимание водителей акцентировалось на последствиях пренебрежения использования детскими удерживающими устройствами. Автоинспекторы рассказали об ответственности, которая предусмотрена за данное административное правонарушение. Кроме того, сотрудники напомнили о соблюдении скоростного режима, особенно вблизи образовательных учреждений и пешеходных переходов.В завершение всем участникам профилактического мероприятия были вручены листовки, буклеты с полезной информацией, а также автонаклейки «Дети в машине».