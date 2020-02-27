В Иркутске уснувший в такси пассажир умер после того, как двое полицейских попытались разбудить его с помощью электрошокера. Их уволили из правоохранительных органов и поместили под арест, ..

В Иркутске уснувший в такси пассажир умер после того, как двое полицейских попытались разбудить его с помощью электрошокера. Их уволили из правоохранительных органов и поместили под арест, сообщает телеканал "".ЧП случилось ночью 15 февраля. Водитель не смог разбудить 24-летнего клиента и вызвал стражей порядка. Полицейские решили применить спецсредство, но удар током оказался для пассажира смертельным. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело о превышении полномочий с тяжкими последствиями.