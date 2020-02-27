Итальянская команда Формулы-1 Alfa Tauri заподозрила среди своих сотрудников возможных зараженных коронавирусом. Теперь внутри команды предприняты меры предосторожности, а члены команды работают из дома.

Итальянская команда "Формулы-1" Alfa Tauri заподозрила среди своих сотрудников возможных зараженных коронавирусом – те контактировали с носителями вируса. Теперь внутри команды предприняты меры предосторожности, а члены команды работают из дома."Мы предпринимаем те меры предосторожности, которые кажутся нам целесообразными. Мы приняли решение о внедрении дополнительных мер по очистке базы, при этом повысили количество дезинфицирующих средств"."В команде поставлены на учет все работники и теперь среди нас нет никого из зоны риска. Мы контролируем ситуацию, — успокаивают в Alfa Tauri, слова представителя которых приводит Чемпионат.Com. – Наша база открыта для общественности. Но когда мы работаем на трассе, то стараемся минимизировать количество интервью".Напомним, что команда базируется в итальянском городе Фаэнца, который находится на севере Италии. За нее выступает российский пилот Даниил Квят.