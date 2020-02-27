В подмосковном Одинцово из Москвы-реки выловили труп мужчины. Его тело нашли на Рублевской станции водоподготовки, сообщает . В региональном управлении МЧС России сообщили, что мужчине ..

В подмосковном Одинцово из Москвы-реки выловили труп мужчины. Его тело нашли на Рублевской станции водоподготовки, сообщает "".В региональном управлении МЧС России сообщили, что мужчине было около 40 лет. Труп находился в месте, где обычно купаются люди. Его доставили в городской морг. В настоящее время правоохранители выясняют, что стало причиной смерти и как тело попало в воду.