Злоумышленник, вскрыв бак автомобиля, слил 118 литров топлива.

Отделом дознания межмуниципального отдела МВД России «Муромский» завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ (кража).Как сообщалось ранее, 4 декабря прошлого года в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Муромский» поступило заявление от водителя одной из организаций города о краже дизельного топлива с седельного тягача МАЗ, припаркованного около дома в одном из сел Муромского района.Прибывшие на место сотрудники следственно-оперативной группы выяснили, что с машины было похищено 118 литров дизельного топлива на сумму более 5 тысяч рублей. Сотрудники полиции, определив период времени, в который была совершена кража, изучили запись с камеры видеонаблюдения с прилегающей территории и установили приметы подозреваемого. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали предполагаемого злоумышленника, 50-летнего жителя города Мурома.Фигурант свою вину признал и пояснил, что, неоднократно проезжая по данному участку дороги, замечал стоящий автомобиль МАЗ. В один из дней у него возник преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества. Так, в ночной период времени, вскрыв бак автомобиля, он слил в приготовленные им канистры дизельное топливо. После чего через некоторое время продал его на трассе проезжающим мимо дальнобойщикам.В ходе расследования сумма ущерба, причиненного собственнику фигурантом, была возмещена полностью.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.