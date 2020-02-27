27.02.2020

2020-02-27 09:50:08

В Радужном эвакуировали школу

Сегодня первый урок в школе№ 2 города Радужного был сорван. По предварительным данным в учебное заведение поступил звонок о заложенном взрывном устройстве. Школьникам и учителям пришлось срочно покинуть здание.

По информации на 9:41. Все школьники вернулись в учебное заведение. Занятие продолжаются в стандартном режиме.

Фото портала Радужный!