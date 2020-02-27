Российские пивовары опасаются, что с введением нового технического регламента ЕАЭС производителям разрешат заменять до половины солода в составе напитка вредными ферментами. В Союзе ..

Российские пивовары опасаются, что с введением нового технического регламента ЕАЭС производителям разрешат заменять до половины солода в составе напитка вредными ферментами. В Союзе российских пивоваров признали сохранить прежние требования к составу, сообщаетВ настоящее время заменить можно лишь 20% солода. Представители Союза написали в Минфин письмо, в котором пояснили, что с разрешением замены половины зерна качество пива сильно снизится. Наряду с этим пострадают и производители солода, поскольку его поставки станут менее выгодными, передают "".