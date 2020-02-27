Один из сотрудников пивоварни в американском городе Милуоки устроил стрельбу на предприятии. Жертвами стали шесть его коллег, сообщает . После бойни 51-летний преступник покончил с собой. ..

Один из сотрудников пивоварни в американском городе Милуоки устроил стрельбу на предприятии. Жертвами стали шесть его коллег, сообщает .После бойни 51-летний преступник покончил с собой. СМИ пишут, что в тот день мужчину уволили. Он ушел домой, но вскоре вернулся с оружием. О случившемся доложили президенту США Дональду Трампу. На пресс-конференции глава государства выразил соболезнования семьям погибших.