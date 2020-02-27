В отношении ранее не судимого местного жителя возбуждено уголовное дело.

В феврале текущего года в дежурную часть ОМВД России по Юрьев-Польскому району поступило заявление от жительницы города Москва.Женщина сообщила, что из ее дома, расположенного в одном из сел Юрьев-Польского района, похищено имущество. Злоумышленник проник в дом потерпевшей, разбив окно, и совершил хищение электрических самоваров и кабеля.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого в краже. Им оказался 30-летний ранее не судимый местный житель. Мужчина знал об отсутствии хозяйки дома, поэтому ему не составило труда проникнуть в дом и похитить имущество.Подозреваемый дал признательные показания, часть имущества возвращена законной владелице.Следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением).