Вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар оказалась в числе зараженных коронавирусом граждан. Чиновница госпитализирована и находится под наблюдением врачей. Стоит ..

Вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар оказалась в числе зараженных коронавирусом граждан. Чиновница госпитализирована и находится под наблюдением врачей.Стоит отметить, что это уже не первый случай заражения COVID-2019 в иранском правительстве. Ранее стало известно о положительном тесте на коронавирус у заместителя министра здравоохранения Ирана Ираджа Харирчи, напоминает .