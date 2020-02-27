27.02.2020

2020-02-27 19:45:09

Владимирские перевозчики направят свои требования Законодательному Собранию

Что происходит на рынке перевозок в регионе? Почему с «проверенными игроками» расторгают контракты? Во Владимире прошла встреча перевозчиков. Инициатор - региональная ассоциация перевозчиков во главе с Андреем Васьковым. Предприниматели, работающие на пассажирских маршрутах, встревожены. Почему нет диалога с департаментом транспорта? Не пострадают ли интересы пассажиров?



Многие из этих людей просят не показывать их лица. Участие в этом диалоге может обернуться серьезными проблемами. Закрытая встреча перевозчиков в неформальной обстановке организована по инициативе Ассоциации предприятий автомобильного транспорта области. Есть и те, кому уже нечего терять. Первым уведомление о расторжении контракта получил крупнейший перевозчик Собинки - компания «Альянс-авто плюс». Изменения на линиях уже ощутили жители. По словам Владимира Князева, ему каждый день звонят пассажиры и просят вернуться

Владимир Князев, генеральный директор компании-перевозчика: «Поступают звонки пока в мою диспетчерскую, идут срывы рейсов, идут опоздания, людям не нравится средний класс, на маршруте 164 Владимир - Лакинск- Собинка пассажиропоток в час пик был поставлен под большие машины».

Напомним, с начала года департамент транспорта начал менять систему расчета с перевозчиками, вводя дифференцированную плату за каждый заезд на автовокзал в зависимости от класса, вместимости автобусов и типа маршрута. Затраты перевозчиков выросли примерно в 3 раза. По словам перевозчиков, те, кто не принял новые правила игры, стали первыми жертвами в глобальном переделе рынка пассажирских перевозок. А изменение реестра маршрутов стало «карательной мерой» - за отказ платить больше. Под удар уже попали Собинка, Радужный. На очереди - Судогда.



Сергей Щеткин, генеральный директор ООО «Спецтранс», г. Судогда: «Недавно отменили у нас в районе важный маршрут, рейс, это - Владимир-Андреево, также люди очень недовольны, потому что поселок большой, около 5000 населения и основная часть работает в городе Владимире».

Российский транспортный союз поддержал владимирские автотранспортные предприятия. Руководство Ассоциации владимирских перевозчиков уверено: только взвешенные решения могут вывести важнейший сегмент экономики области из тупика.



Андрей Васьков, исполнительный директор Ассоциации предприятий автомобильного транспорта: «С 1 марта перевозчики не понимают, как они будут работать, потому что официального ответа от администрации Владимирской области нет. И второй вопрос, очень важный, посвященный изменению шкалы критериев оценок, потому что будут проходить массовые конкурсы, и мы должны выработать общую позицию и принять коллегиальное решение, как мы будем действовать дальше».

Владимир Палаткин, президент ассоциации предприятий автомобильного транспорта: «Несколько государственных предприятий становятся просто убыточными, у них не заложено финансирование, они должны платить вокзалу - кто-то на миллион, кто-то на полтора, кто-то на два больше, а денег для этого нет и поэтому этот крик души и все обращения с этим и связаны».

Почему вместо диалога - ультиматумы? Свои требования перевозчики готовы изложить на ближайшем заседании Законодательного Собрания Владимирской области. Известно, что идею этого выступления поддержали все фракции. Перевозчики - проверенные и временем, и делом надеются, что департамент всё-таки их услышит.

Александр Сыпченко, Александр Чунаев

«Вести-Владимир»