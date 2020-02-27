27.02.2020

2020-02-27 14:25:04

Во Владимире перевозчики обсуждают будущее своих предприятий

В эти минуты перевозчики Владимирской области собрались в неформальной обстановке, чтобы обсудить судьбу своих предприятий. Под ударом может оказать каждый. В совещании принимают участие президент и исполнительный директор Ассоциации предприятий автомобильного транспорта региона, руководители компаний-перевозчиков. Известно, что Российский транспортный союз поддержал владимирские авто-транспортные предприятия.

Напомним, с начала года департамент транспорта начал менять систему расчета с перевозчиками, вводя дифференцированную плату за каждый заезд на автовокзал в зависимости от класса, вместимости автобусов и типа маршрута. Затраты перевозчиков выросли примерно в 3 раза. Те, кто не принял новые правила игры, стали первыми жертвами в глобальном переделе рынка пассажирских перевозок. Первым уведомление о расторжении контракта получил крупнейший перевозчик Собинки - компания «Альянс-авто плюс». Следующим может стать муниципальное АТП Радужного с 15-летним стажем. 70 сотрудников рискуют остаться без работы.

Также завтра перевозчики планируют выступить на заседании регионального Заксобрания.

Сегодня на встрече присутствует съемочная группа "Вестей". Все подробности в наших выпусках в 17.00 и 20.40 и на сайте vladtv.ru.