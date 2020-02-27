Эксперты против обновления «транспортных ворот»?

На владимирском железнодорожном вокзале идёт масштабная реновация.Его не обновляли с самого открытия, а было это в 1975 году. Теперь здание и прилегающую территорию осовременят. На это потратят больше 57 млн рублей.- Приезжала во Владимир на железнодорожный вокзал, который якобы вовсю ремонтируют. Что 2 месяца назад, что сейчас - почти никаких изменений. Только площадь разворотили. Ремонт обещали ещё в 2017 году! Когда вокзал уже в порядок приведут? Почему всё так медленно? - сетует позвонившая в редакцию читательница Ольга Седова из Гороховца.Фасад преткновенияВ планах - заменить бетонные плиты, которые «поубивали» чемоданами на колёсиках, отремонтируют входную группу, сделают современные туалеты, а ещё - обновят фасад.Именно последний пункт стал своеобразным камнем преткновения между властями города и «РЖД», которые инициировали реновацию вокзала. Причина в том, что главная «фишка» здания - белокаменный фасад, который напоминает о всемирно известных владимирских памятниках архитектуры. Так вот, его хотят закрыть современными изоляционными материалами. По сути, тем самым лишив город «визитной карточки». Эту идею не одобрили в мэрии города, да и жители области были не в восторге.Специалисты не согласныОткрыто и профессионально обсудить идею обновления внешнего вида главных городских «транспортных ворот» предложили депутаты Владимирского горсовета. О новом облике владимирского железнодорожного вокзала высказаться хотели многие: представители мэрии и «РЖД», общественники, музейщики, архитекторы.Главный архитектор Владимира Андрей Быков рассказал, что в 2018 г. представители «РЖД» направили на согласование мэрии проект капитального ремонта фасада в фирменных цветах своей компании и с металлическими облицовочными панелями вместо камня. Затем последовало второе обращение с тем же вариантом металлической облицовки, но в другом цветовом решении. Оба варианта мэрия не согласовала.Главный архитектор объяснил отказ не только эстетическими соображениями, но и требованиями нормативных документов. Здание вокзала находится в охранной зоне исторического центра. С вокзальной площади шедевры архитектуры видны как на ладони! По документам, любую реконструкцию здания в охранной зоне должны проводить, используя традиционные материалы и сохраняя первоначальный внешний вид здания.Согласовывать ни к чему?В свою очередь, директор железнодорожного вокзала Павел Никонов объяснил, что существующая облицовка здания частично утратила внешний вид, а очистка белого камня уже не помогает. Железнодорожники считают, что новая облицовка будет более энергоэффективной, снизит эксплуатационные затраты на содержание здания, а новые материалы сделают здание ярче, привлекательнее.Однако эксперты, представители музейного и архитектурного сообщества остались при своём мнении: нельзя потерять одно из немногих современных «бе­ло­ка­мен­ных» зданий города.Так, архитектор Евгений Бирюков считает, что проблемы с состоянием нынешней известняковой облицовки - не дефект материала, а результат неправильной эксплуатации. Ведь древние соборы стоят веками, а вокзалу - всего 4 десятка лет.Если губернатор области не внесёт изменения в постановление, сообщили представители мэрии, то реновация будет возможна лишь с частичной заменой наиболее повреждённых известняковых плит на новые. Правда, спустя время «железнодорожники» официально сообщили, что «согласование дизайна фасада с мэрией и областными властями - лишь «акт доброй воли», потому что вокзал - не объект культурного наследия».