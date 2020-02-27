27.02.2020

2020-02-27 17:40:22

Юрий Хигер отказался от дачи свидетельских показаний по делу о стеклозаводе

Он проходит по резонансному делу о растрате банковского кредита почти в миллиард рублей.

Напомним, что накануне поступили сообщения об обысках в производственных помещениях, в которых работает ООО «Экспо Гласс». А также в ее офисе во Владимире. Эту информацию нам подтвердили в правоохранительных органах.

Сегодня выяснилось, что речь идет о кредите банка «Интеркоммерц», выданном им фирме «Константа» из Гусь-Хрустального, аффилированной со стекольным заводом «Символ» в Курлово. На развитие производства ушло меньше половины почти миллиардного займа, сообщила сегодня газета «Коммерсантъ».

Остальные деньги, полученные под залог заводской печи для варки стекла, по версии правоохранителей, были похищены. Также «Ъ» отметил, что в ходе расследования было установлено, что долг фирмы «Константа» перед банком по состоянию на 2016 год составил уже более 1,5 млрд руб.

Допрошены трое компаньонов - генеральный директор ТЦ «Торговые ряды» Юрий Хигер, руководитель «Символа» Александр Смирнов и деловой партнер Сергей Филиппов. При этом Хигер от дачи показаний отказался.

Остальные якобы дали показания, в том числе на учредителя ООО «Константа» и бывшего гендиректора «Символа» Дениса Смолина.

По сообщению «Коммерсанта», на балконе его квартиры остались связанные простыни, по которым он спустился этажом ниже и сбежал. Но вчера вечером сам вышел на связь со следователем. Кстати, при обыске у него дома в мультиварке нашли 2 миллиона рублей наличными.