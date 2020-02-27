Жители области - о насущных проблемах

В региональную общественную приёмную на встречу с председателем Законодательного собрания области Владимиром Киселёвым люди приехали со своими насущными и наболевшими проблемами.И вопросы были не только о частных трудностях, но и о том, что волнует жителей целых населённых пунктов. Касались они благоустройства, оплаты коммунальных услуг, развития инфраструктуры и многого другого.Шуму - нетСветлана Логинова вместе с маленькой дочкой живёт во Владимире, в новостройке по улице Восточной. Она рассказала спикеру ЗС, что первый этаж дома переделали в супермаркет, а разгружают товар в возведённой здесь же пристройке. Жильцы дома, по словам Светланы, своего согласия на железную конструкцию, к которой постоянно приезжают грузовики с товаром, не давали. Итог - зимой и летом Светлане, да и других жильцам, мешают шум и выхлопы от подъезжающих машин, а ночами не дают спокойно спать шумящие холодильники.- Куда я только ни обращалась, - жалуется молодая мама, - Писала жалобы в Роспотребнадзор, управление архитектуры города, в жилищную инспекцию. Специалисты проводили проверки, например, измеряли уровень шума, но результата нет. Летом невозможно окно открыть - и я, и ребёнок просто задыхаемся.Такие случаи, как отметил спикер ЗС, не единичные.- Мы постараемся посодействовать в сложившейся ситуации: ещё раз обратимся в управление Роспотребнадзора региона, чтобы провели более тщательную проверку, например, замерили уровень выхлопных газов, направим запрос и городским властям. Часто случается, что разрешения жильцов на пристройки и открытие магазинов, а так положено по закону, предприниматели на спрашивают. Это - незаконно. Самое оптимальное решение в этом случае - обращаться в суд.Как акцентировал глава обл­парламента, пока решается вопрос со сносом незаконно возведённой пристройки, облегчить ситуацию сможет новый законопроект, который находится на рассмотрении в региональном Законодательном Собрании. В нём будут собраны воедино все меры по защите граждан от шума, кроме того, он предусматривает введение дополнительных «часов тишины» - с 13.00 до 15.00.«Спасибо от родителей»Её одна жительница областного центра Нина Куклова живет на улице Крайнова. Её главная проблема - недобросовестные соседи.- Много жильцов в доме - незарегистрированные. Некоторые совсем не платят за коммунальные услуги, и нам приходится платить за них! - сетует жительница города.Владимир Киселёв предложил направить обращение в правоохранительные органы - чтобы они проверили законность проживания жильцов, про которых рассказала Нина Куклова.Елена Манько из села Сновицы приехала с целым списком трудностей, с которыми столкнулись жители населённого пункта. В первую очередь людей волнует, что в селе очень мало «государственной» земли, на которой можно построить социально значимые объекты. Например, из-за нехватки площади новый детский сад строят рядом со школой. Земли совхоза давно распродали под частный жилой сектор. Там же «вырастают» и новые предприятия, которые досаждают жителям, сжигая производственный мусор. Жалобы и проверки ни к чему не привели - найти тех, кто палит пенопласт и пластик, практически нереально.Чтобы решить проблему, Елена Манько предлагает выкупить обратно земли сельхозназначения, а на них построить Дом культуры или сквер. Выкуп земли в теории возможен, но спикер предупредил, такое происходит весьма редко. И только при условии, что исполнительная власть найдет средства, чтобы перечислить их Новоалександровскому сельскому поселению на указанные цели.Также Елена Манько рассказала о том, что в их селе рядом с детсадом находится алкогольный магазин. И это беспокоит родителей малышей.Кроме этого, женщина передала спикеру общую благодарность от родителей:- Спасибо, что так быстро приняли закон о запрете снюсов. Я думаю, все мамы и папы области рады, что теперь эту дрянь нельзя продавать. Надеюсь, что и с запретом на продажу алкоголя рядом с детскими учреждениями будет вестись работа, - сказала Елена Манько.