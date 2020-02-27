Американский сексолог Эмили Морс обратилась к своим поклонникам с просьбой рассказать о странных фразах, которые их партнеры произносили во время секса. Некоторые высказывания оказались ..

Американский сексолог Эмили Морс обратилась к своим поклонникам с просьбой рассказать о странных фразах, которые их партнеры произносили во время секса. Некоторые высказывания оказались настоящими хохмами, сообщаетТак, одна женщина рассказала, что любовник попросил ее сказать, что все будет хорошо, и что она о нем позаботится. Другая подписчица вспомнила, как партнер потребовал назвать его уродом, чтобы достичь оргазма. А еще один ловелас во время секса произнес "Привет, мам!". Своими историями поделились и мужчины. Они вспомнили такие фразы от своих спутниц, как "Подожди! Ты выбросил мусор" и "Подожди, я схожу в туалет".