Помещения будут предоставляться бесплатно по заявкам от инициативных групп и объединений.

Ранее редакция «33Live.Ru» писала, что во Владимире из Дома молодёжи некоммерческие организации. Сообщалось, что «Дом НКО» попросили освободить несколько кабинетов для сотрудников недавно созданного молодёжного департамента.В пресс-службе обладминистрации , что сейчас проходят организационно-штатные мероприятия по формированию ведомства. В Доме молодёжи планируется разместить часть коллектива, который будут взаимодействовать с НКО, консультировать организации, помогать им в организации мероприятий, а также заниматься патриотическим воспитанием.При этом в Белом доме опровергли о том, что общественникам будет запрещено проводить мероприятия в Областном доме молодёжи. Помещения будут предоставляться бесплатно по заявкам от инициативных групп и объединений. Отмечается, что за последние две недели в учреждении проведено не менее пяти семинаров, собраний, занятий и мозговых штурмов. На 2 марта запланирована встреча молодёжи с Героем России Владимиром Беловым.