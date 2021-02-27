К самой процедуре доброволец подготовился по всем правилам: отдохнул, выспался, оценил свое самочувствие.

Депутат Госдумы Игорь Игошин рассказал, как себя чувствует после антиковидной прививки. К самой процедуре доброволец подготовился по всем правилам: отдохнул, выспался, оценил свое самочувствие.- Мой вклад в коллективный иммунитет: сегодня получил вторую часть вакцины «Спутник V». 21 день с момента первой прививки прошёл быстро, побочных эффектов фактически не было. На данный момент самочувствие хорошее. Будем наблюдать дальше. Говорят, что полностью антитела выработаются в течение 2-3 недель. Получил сертификат о вакцинировании. Считаю, что люди, заботящиеся о своём здоровье и не имеющие противопоказаний, должны задуматься о прививке. Пандемия хоть и идёт на спад, но коварный ковид ещё рядом, судя по сводкам Роспотребнадзора. Берегите себя и своих близких!Напомним, массовая вакцинация жителей города Владимира от коронавирусной инфекции продолжается. Она организована в семи лечебных учреждениях города. Владимирцы могут сообщить о своём желании привиться от коронавируса по телефонам лечебных учреждений по месту жительства. Граждан пригласят на вакцинацию в определённый день и час.Контактные телефоны лечебных учреждений для желающих вакцинироваться:ГБУЗ ВО ГП № 1 г. Владимира — 77-30-83, 54-71-81,ГБУЗ ВО ГП № 2 г. Владимира — 77-31-53,ГБУЗ ВО ГБ № 2 г. Владимира — 53-57-84,ГБУЗ ВО ГП № 4 г. Владимира — 77-32-01,ГБУЗ ВО ГКБ № 5 г. Владимира — 77-34-90,ГБУЗ ВО ГБ № 7 г. Владимира — 45-61-36,Отделенческая больница на ст. Владимир (железнодорожная больница ОАО «РЖД») - 54-32-13 (регистратура).Также владимирцы могут записаться на вакцинацию через портал Госуслуг. В указанных лечебных учреждениях города отработан алгоритм проведения вакцинации, задействованный медицинский персонал прошел обучение. Вакцина, с помощью которой прививаются жители Владимира - двухкомпонентная. Для формирования надежной защиты организма иммунизацию необходимо пройти дважды. Второй компонент вводится через 21 день после первой прививки. По состоянию на 26 февраля привились уже 13392 человека. Из них 4259 жителей уже получили оба компонента вакцины.