Специалист по финансовой грамотности Сергей Кикевич рассказал, каким образом можно получать пенсию в размере 100 тысяч рублей ежемесячно. Эксперт пояснил, что для этого нужно откладывать ..

Специалист по финансовой грамотности Сергей Кикевич рассказал, каким образом можно получать пенсию в размере 100 тысяч рублей ежемесячно. Эксперт пояснил, что для этого нужно откладывать деньги и инвестировать их. Таким образом нужно накопить порядка 15 миллионов рублейКикевич считает, что вкладывать средства нужно в ценные бумаги, предварительно рассчитав сроки, доходы и расходы. Кроме того, необходимо постоянно пополнять свой инвестиционный портфель, при чём вносить большие суммы не обязательно. Не менее важно регулярно реинвестировать полученные доходы, сообщает "".