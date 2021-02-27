Трубопровод заполнен теплоносителем. В ближайшее время параметры теплоснабжения будут восстановлены до нормативного уровня.

Во Владимире завершены по устранению дефекта на магистральном участке теплосети на улице Луначарского. Об этом сообщает филиал «Т Плюс».Повреждение устранили 26 февраля к 19:00, хотя планировали не раньше 21:30. Трубопровод заполнен теплоносителем. В ближайшее время параметры теплоснабжения будут восстановлены до нормативного уровня.Напомним, что 15 февраля, но из-за заморозков ремонтно-восстановительные работы были перенесены.