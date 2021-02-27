Ребята дали клятву кадета, пообещав с достоинством нести звание кадета, строго выполнять устав школы, дорожить честью класса, хорошо учиться, быть честным с товарищами и соблюдать законы Российской Федерации...

Церемония прошла в Зале Славы Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.Этот день стал особенным для учащихся 7 и 8 кадетских классов ГБОУ г. Москвы № 1363. В присутствии приглашенных гостей, родителей и педагогов ребята дали клятву кадета, пообещав с достоинством нести звание кадета, строго выполнять устав школы, дорожить честью класса, хорошо учиться, быть честным с товарищами и соблюдать законы Российской Федерации.В торжественной обстановке старший инспектор ОР ППСП УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве капитан полиции Владимир Кирюшин, старший участковый ОМВД России по району Выхино-Жулебино майор полиции Александр Гребенчуков и член Общественного совета при УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве Николай Милованов вручили учащимся удостоверения кадетов и нагрудный знак «Кадетский класс». Сотрудники полиции поздравили школьников с этим ответственным событием, призвав их быть примером для своих сверстников и чтить традиции своих старших товарищей, стоящих на страже Закона.Во время мероприятия курсанты кадетских классов совместно с преподавателями и приглашенными гостями возложили цветы к монументу в зале Скорби.Принятие присяги – событие волнительное, незабываемое и праздничное. К этому времени ребята успевают пройти начальную подготовку, прочувствовать всю важность и ответственность выбранного пути. Для воспитанников кадетских классов принятие «Клятвы кадета» – первый и ответственный шаг на пути в выборе будущей профессии, ведь многие из них планируют связать свою жизнь со службой в правоохранительных структурах, стать защитниками Отечества.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18