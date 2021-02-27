Завтра в 8 утра. Все самое главное за неделю в одном выпуске.
Завтра в 8 утра. Все самое главное за неделю в одном выпуске.
- От слов к делу. Виновным в срыве поставок льготных лекарств грозит уголовное преследование.
- Сугробы по колено и горы - по плечо. Регион на неделе снова присыпало снегом. Февральские погодные качели.
- Давайте поможем. «Хрустальному» мальчику из Меленок – Алёше Кузнецову – требуется курс укрепляющей терапии.
- Шипы и розы. Модернизация владимирского комбината «Тепличный» будет стоить восемь миллиардов рублей.
- Один день в городе «В». Провинциальный Владимир станет новым героем программы на телеканале «Моя планета»
- И... Немые свидетели истории. Владимирский блогер собрал фотогалерею старинных дверей и окон.