Завтра в 8 утра. Все самое главное за неделю в одном выпуске.

Завтра в 8 утра. Все самое главное за неделю в одном выпуске.- От слов к делу. Виновным в срыве поставок льготных лекарств грозит уголовное преследование.- Сугробы по колено и горы - по плечо. Регион на неделе снова присыпало снегом. Февральские погодные качели.- Давайте поможем. «Хрустальному» мальчику из Меленок – Алёше Кузнецову – требуется курс укрепляющей терапии.- Шипы и розы. Модернизация владимирского комбината «Тепличный» будет стоить восемь миллиардов рублей.- Один день в городе «В». Провинциальный Владимир станет новым героем программы на телеканале «Моя планета»- И... Немые свидетели истории. Владимирский блогер собрал фотогалерею старинных дверей и окон.