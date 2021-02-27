Восстановить подачу электричества и компенсировать моральный вред в размере 20 тысяч рублей. В Октябрьском райсуде продолжается рассмотрение дела по иску жительницы Владимира. В роли

Восстановить подачу электричества и компенсировать моральный вред в размере 20 тысяч рублей. В Октябрьском райсуде продолжается рассмотрение дела по иску жительницы Владимира. В роли ответчиков – энергетики и управкомпания. Мария Козуева вместе со своей большой семьей перед прошлым Новым годом осталась без света. Электричества в квартире нет до сих пор. И это несмотря на то,