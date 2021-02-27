По факту дорожно-транспортного происшествия назначена проверка.

Сегодня около 07.20 на 26 км автодороги «Юрьев-Польский-Кольчугино» в Кольчугинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. УМВД опубликовали подробности аварии.По предварительной информации, водитель автомобиля «Митцубиси Лансер» не учел погодные условия, не справился с управлением, совершил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Нива Шевроле».В результате ДТП в медицинское учреждение были госпитализированы водитель «Митцубиси Лансер» и пассажир «Нива Шевроле», женщина 1961 г.р. Водитель «Нивы» и пассажир «Митцубиси», женщина 1975 г.р., направлены на амбулаторное лечение – говорится в сообщении УМВД.По факту дорожно-транспортного происшествия назначена проверка, в рамках которой сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Фото: Пресс-служба МЧС по Владимирской области