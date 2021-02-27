По факту аварии назначена проверка. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

27 февраля около 19:00 во Владимире на улице Дзержинского произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали пять человек.По предварительной информации, озвученной пресс-службой УМВД по Владимирской области, водитель «ВАЗа», следуя со стороны Студеной Горы, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Хёндай», а потом ещё и с «Тойотой».На 21:15 известно о пяти пострадавших. Среди них водитель «ВАЗа» 2000 года рождения, а также трое его пассажиров - 1998, 2001 и 2001 годов рождения. Все направлены на амбулаторное лечение. Управлявшая «Тойотой» женщина 1981 года рождения - госпитализирована в больницу.По факту аварии назначена проверка. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.