«Ростелеком» сообщает, что официальными амбассадорами тарифа «Игровой» и всей экосистемы игровых продуктов стали RAMZES666, LeBwa и AlinaRinRin. В течение года они будут не

«Ростелеком» сообщает, что официальными амбассадорами тарифа «Игровой» и всей экосистемы игровых продуктов стали RAMZES666, LeBwa и AlinaRinRin. В течение года они будут не только лицами рекламных кампаний, участниками маркетинговых офлайн- и онлайн-мероприятий, но также станут звездными тестировщиками существующих и новых сервисов для геймеров. RAMZES666 (Роман Кушнарёв) — самый успешный и узнаваемый российский киберспортсмен. Он лидирует по количеству призовых на международных турнирах и аудитории в социальных сетях и даже стал №1 в российском списке «Самые влиятельные лица киберспорта» от Forbes. LeBwa (Дмитрий Палащенко) — один из