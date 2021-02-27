Алексей Навальный будет отбывать наказание в ИК-2 Петушинского района. Об этом сообщает портал “Ярновости” со ссылкой на источник в системе ФСИН. По его данным, сейчас Навальный якобы

Алексей Навальный будет отбывать наказание в ИК-2 Петушинского района. Об этом сообщает портал “Ярновости” со ссылкой на источник в системе ФСИН. По его данным, сейчас Навальный якобы содержится в СИЗО в Кольчугино, а затем его должны перевезти в город Покров для отбытия наказания в исправительной колонии №2. Официальной информации по этому поводу пока нет.