Об этом сообщает Владимирстат.

Во Владимирской области подведены предварительные итоги социально-экономического развития региона за первый месяц 2021 года. По данным Владимирстата, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс производства составил 184,1%.По сравнению с январём 2020-го на 1,9% вырос оборот заведений общепита.Строительная сфера подросла в полтора раза – 157,5%. Грузооборот транспорта составил 129%.Также по информации статистического ведомства, средняя зарплата во Владимирской области, по отношению к январю 2020 года, выросла на 5,9%. В натуральном выражении она составляет 33 тысячи 564 рубля.Платные услуги и оборот розничной торговли снизились. В сравнении с первым месяцем предыдущего года они равны 94,5% и 99,7% соответственно.