Гуляя по городу, всегда ли мы замечаем интересные локации? А во Владимире есть такие места, о которых многие и не подозревают, или не замечают.

Гуляя по городу, всегда ли мы замечаем интересные локации? А во Владимире есть такие места, о которых многие и не подозревают, или не замечают. И сегодня вместе с блогером Иваном Медведевым и нашим корреспондентом Анастасией Сахаровой узнаем, какие загадки времени хранят старинные двери.Эту дверь многие владимирцы помнят из детства. Когда она была новой, со свежим лаком. Это стилизация под средневековье. Такие двери раньше ставили в замках. Но эта появилась в Золотых Воротах не так давно. На старых фотографиях 50-х годов вход выглядит иначе, рассказывает Иван Медведев.Иван Медведев, блогер:- По тем снимкам, которые мне удалось найти.. Там все намного проще, были обычные дощатые двери.Иван Медведев - не краевед, блогер. Ведет страничку в "Контакте" - "Места Владимира". Рассказывает больше не о популярном - а о недооцененном. Так появился его проект исторические двери и окна Владимира. Соединив их в одном видео-каталоге , Иван хотел наглядно показать редкую архитектурную красоту. Которая может исчезнуть навсегда.Иван Медведев, блогер:- Хорошему, приятному, красивому, интересному, что есть во Владимире. Без какого-то негатива. Только то, что интересно, приятно, любопытно увидеть, прогуливаясь о городу. И двери, безусловно, тот самый объект, которым даже можно залюбоваться.Купеческий дом на улице Никитской многократно перестраивался. Сегодня дверь не в лучшем состоянии. Как она выглядела совсем новой? Иван признается: иногда прогуливается по городу и пытается это представить.Иван Медведев, блогер:- Когда краска была новенькой. Она либо блестела, либо была матовой. Но я сразу вижу, как она прекрасно вписывалась в здание. И до сих пор со всем налетом старины она остается маленьким предметом градостроительного искусства.В древности архитектуру очеловечивали. Греческие колонны напоминали мужчину или женщину. Человеческие пропорции соблюдались и при строительстве храмов Древней Руси.Анастасия Сахарова:- Это можно видеть и на примере Дмитриевского собора. Полукруглые закомары - это покатые плечи, барабан - шея, а шлем - голова. А двери и окна всегда были лицом храма. Поэтому, как у людей - если изменить одну черту лица, теряется первоначальный облик.Дверь на улице Девической - вход в один из ресторанов- свой исторический вид не сохранила. И это как раз тот случай, когда стилизация неудачная, по словам Ивана.Иван Медведев, блогер:- И город бы только одобрил, если бы здесь была такая максимально точная, дубовая. С металлическими натертыми медными ручками той старинной двери.А мимо оригинальной двери на Девической внимательному владимирцу не пройти, уверен блогер. Каждая деталь рассказывает историю. Даже петли - будто маковки церквей. Правда, сейчас дверь давно не используется по назначению. Но по-прежнему открывает портал в прошлое.Анастасия Сахарова. Александр Чунаев. Вести-Владимир.