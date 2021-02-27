С важным событием ребят поздравили полицейские и члены общественного совета.

Начальник Миграционного пункта МО МВД России по ЗАТО г. Радужный Владимирской области майор полиции Михаил Романченко вручили юным жителям города паспорта граждан Российской Федерации. В торжественной церемонии приняли участие представители администрации и члены Общественного совета при МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.Михаил Романченко поздравил ребят со значимым событием в жизни, отметив, что получение документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, является первым шагом на пути во взрослую жизнь.Член Общественного совета при МО МВД России по ЗАТО г. Радужный Павел Медведев пожелал ребятам удачи, успехов в учебе, призвал быть мужественными и ответственными гражданами государства. Общественник отметил, что важно всегда, где бы мы не находились, с гордостью произносить имя своей Родины и четко осознавать, что мы являемся представителями страны с многовековой историей, которую предстоит продолжить нынешнему подрастающему поколению.