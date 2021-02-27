На М-7 в Вязниковском районе произошло смертельное ДТП с участием двух большегрузов на 316-м километре федеральной трассы. Авария произошло днём 26 февраля. По предварительным данным

На М-7 в Вязниковском районе произошло смертельное ДТП с участием двух большегрузов на 316-м километре федеральной трассы. Авария произошло днём 26 февраля. По предварительным данным пресс-службы УМВД области, 54-летний водитель грузового автомобиля Фотон двигался в сторону Нижнего Новгорода и в какой-то момент допустил наезд на разделительный отбойник, а затем врезался в большегруз МАЗ. В аварии