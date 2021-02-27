27 февраля около 7:20 утра на 26 километре трассы Юрьев-Польский-Кольчугино столкнулись две легковушки. По предварительной информации полиции, 46-летний водитель Мицубиси Лансер не справился с

27 февраля около 7:20 утра на 26 километре трассы Юрьев-Польский-Кольчугино столкнулись две легковушки. По предварительной информации полиции, 46-летний водитель Мицубиси Лансер не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, там автомобиль протаранил Шевроле Ниву. В аварии пострадали и были госпитализированы водитель Мицубиси, а также пассажир Нивы – 60-летняя женщина. Ещё один пассажир иномарки отправлен