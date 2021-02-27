Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.

В многоквартирном жилом во Владимире произошел пожар. Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали на место. По прибытию к месту пожара наблюдался дым с балкона на 5-ом этаже. Об этом сообщается на сайте регионального МЧС.Как рассказали в ведомстве, пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 4 кв. м. Пострадала внутренняя отделка и имущество балкона. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекалось 6 единиц техники, 14 человек, личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.Фото: Пресс-служба МЧС по Владимирской области