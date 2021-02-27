ОНФ интересуется, не является ли повышение картельным сговором, ведь в период снежных метелей повышение происходит практически синхронно.

Во Владимирской области Общероссийский народный фронт обратился в УФАС с просьбой разобраться в ценах на такси. В регионе во время снегопадов выявлен рост цен на услуги перевозчиков.ОНФ интересуется, не является ли повышение картельным сговором, ведь в период снежных метелей повышение происходит практически синхронно.«В областном центре таксисты берут втридорога», - рассказывает председатель Общероссийского объединения пассажиров, эксперт ОНФ Илья Зотов.Он добавил, что стоимость поездки может расти, но увеличение должно быть прозрачным.