В коллекции Юрия Галдина несколько десятков обитателей Японского моря и Тихого океана.
В любой подарок мы вкладываем свои впечатления, как в трофей вкладываем свою память о незабываемых моментах. Для театрального художника Юрия Галдина, магаданца, который теперь живет во Владимире, такими яркими напоминаниями о любимом море - остаются рыбные трофеи. Юрий профессионально владеет еще и искусством таксидермии.
Это одна из самых опасных рыб . Фугу . Её яд- смертелен. Достаточно грамма, чтобы распрощаться с жизнью. А всего в такой миловидной рыбке - 40 граммов яда.
Юрий Галдин , заслуженный художник, таксидермист:
- Я брал его в руки. Это вот такая замечательная рыба. Она считается японцами съедобной, но её надо очень аккуратно делать, то есть специальные повара .Он вот такой такой вот нас "Стеллс" похожий зверь.
А это разновидность фугу -иглобрюх. В ней все органы ядовиты . Эти экземпляры выловили в Японском море.
Юрий Галдин , заслуженный художник, таксидермист:
- Это на промысле в качестве прилова попалась мне в музей их привезли. Привезли их несколько штук несколько штук .Но делать их несложно, вот именно эту рыбу. У нее карапакс такой жесткий. А остальное вот. Это вот окунь терпуг знаменитый, который в консервах наших невкусных.
Юрий Галдин скромничает : на самом деле сделать чучело рыбы сложно. Ее кожа очень тонкая. Одно неловкое движение скальпеля - и экспонат может быть безвозвратно потерян. Перед тем, как делать чучело, надо сделать обмеры объекта. Потом нарисовать эскиз. Потом изготовить форму. Здесь Юрию помогает образование - он профессиональный художник.
Юрий Галдин , заслуженный художник, таксидермист:
- Это арт-объект. Это и не скульптура, и не поделка какая-то! Поэтому нужно соблюсти все пропорции. То есть, вырезая модель эту , она должна соответствовать рыбе. Ты можешь ее потянуть, можешь ее шире сделать, но эта деформация ужеи она нереальной может быть!
Весь процесс занимает от полутора до двух месяцев. И когда экспонат готов, его нужно раскрасить. После сушки естественный цвет теряется. И здесь всё зависит от мастерства - будет похожа рыба на настоящую или нет. В коллекции Юрия Галдина несколько десятков обитателей Японского моря и Тихого океана. Камбала, крабы, окуни, морские звезды.
Юрий Галдин , заслуженный художник, таксидермист:
- Это офиура. Офиура- морская звезда. Вот она такая хищная. Для коралловых рифов представляет большую опасность. Вот такие же экспонаты были в коллекции музея . Музей был большой . Там было около порядка 1000 экспонатов.
Юрий Алексеевич- основатель Морского музея в Магадане. Все: от дизайна до выставочных экспонатов - сделал сам. Экспозиции были посвящены рыбной флотилии и обитателям Тихого океана. Море для Галдина - родная стихия. Родился на море , правда, на теплом Черном. А у Тихого окена прожил 4 десятка лет. Художник не раз и сам ходил в море в качестве рыбинспектора. Несколько лет назад переехал из Магадана во Владимир, но до сих пор океан снится.
Юрий Галдин , заслуженный художник, таксидермист:
- Это другой мир!Это другое состояние. Он каждый раз разный! Одинаковым никогда не бывает. Это запахи . Это вкус океана!
Свои графические работы Галдин также посвящал морским обитателям. Еще Юрий Алексеевич - театральный художник. В Магадане он создал декорации и костюмы к двум десяткам спектаклей. Его мастерство оценили и во Владимире. Сейчас на Малой сцене академического театра драмы идет пьеса "Желанная", автор декораций к которой - Юрий Галдин.
Вера Куликова , Илья Хлудов, Александр Голубев. Вести-Владимир .