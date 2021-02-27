В коллекции Юрия Галдина несколько десятков обитателей Японского моря и Тихого океана.

В любой подарок мы вкладываем свои впечатления, как в трофей вкладываем свою память о незабываемых моментах. Для театрального художника Юрия Галдина, магаданца, который теперь живет во Владимире, такими яркими напоминаниями о любимом море - остаются рыбные трофеи. Юрий профессионально владеет еще и искусством таксидермии.Это одна из самых опасных рыб . Фугу . Её яд- смертелен. Достаточно грамма, чтобы распрощаться с жизнью. А всего в такой миловидной рыбке - 40 граммов яда.Юрий Галдин , заслуженный художник, таксидермист:- Я брал его в руки. Это вот такая замечательная рыба. Она считается японцами съедобной, но её надо очень аккуратно делать, то есть специальные повара .Он вот такой такой вот нас "Стеллс" похожий зверь.А это разновидность фугу -иглобрюх. В ней все органы ядовиты . Эти экземпляры выловили в Японском море.Юрий Галдин , заслуженный художник, таксидермист:- Это на промысле в качестве прилова попалась мне в музей их привезли. Привезли их несколько штук несколько штук .Но делать их несложно, вот именно эту рыбу. У нее карапакс такой жесткий. А остальное вот. Это вот окунь терпуг знаменитый, который в консервах наших невкусных.Юрий Галдин скромничает : на самом деле сделать чучело рыбы сложно. Ее кожа очень тонкая. Одно неловкое движение скальпеля - и экспонат может быть безвозвратно потерян. Перед тем, как делать чучело, надо сделать обмеры объекта. Потом нарисовать эскиз. Потом изготовить форму. Здесь Юрию помогает образование - он профессиональный художник.Юрий Галдин , заслуженный художник, таксидермист:- Это арт-объект. Это и не скульптура, и не поделка какая-то! Поэтому нужно соблюсти все пропорции. То есть, вырезая модель эту , она должна соответствовать рыбе. Ты можешь ее потянуть, можешь ее шире сделать, но эта деформация ужеи она нереальной может быть!Весь процесс занимает от полутора до двух месяцев. И когда экспонат готов, его нужно раскрасить. После сушки естественный цвет теряется. И здесь всё зависит от мастерства - будет похожа рыба на настоящую или нет. В коллекции Юрия Галдина несколько десятков обитателей Японского моря и Тихого океана. Камбала, крабы, окуни, морские звезды.Юрий Галдин , заслуженный художник, таксидермист:- Это офиура. Офиура- морская звезда. Вот она такая хищная. Для коралловых рифов представляет большую опасность. Вот такие же экспонаты были в коллекции музея . Музей был большой . Там было около порядка 1000 экспонатов.Юрий Алексеевич- основатель Морского музея в Магадане. Все: от дизайна до выставочных экспонатов - сделал сам. Экспозиции были посвящены рыбной флотилии и обитателям Тихого океана. Море для Галдина - родная стихия. Родился на море , правда, на теплом Черном. А у Тихого окена прожил 4 десятка лет. Художник не раз и сам ходил в море в качестве рыбинспектора. Несколько лет назад переехал из Магадана во Владимир, но до сих пор океан снится.Юрий Галдин , заслуженный художник, таксидермист:- Это другой мир!Это другое состояние. Он каждый раз разный! Одинаковым никогда не бывает. Это запахи . Это вкус океана!Свои графические работы Галдин также посвящал морским обитателям. Еще Юрий Алексеевич - театральный художник. В Магадане он создал декорации и костюмы к двум десяткам спектаклей. Его мастерство оценили и во Владимире. Сейчас на Малой сцене академического театра драмы идет пьеса "Желанная", автор декораций к которой - Юрий Галдин.Вера Куликова , Илья Хлудов, Александр Голубев. Вести-Владимир .