Указом Президента Российской Федерации за самоотверженные действия награжден орденом Мужества (посмертно) учащийся 4 класса школы № 1540 г. Москвы Александр Смирнов – награда передана

Указом Президента Российской Федерации за самоотверженные действия награжден орденом Мужества (посмертно) учащийся 4 класса школы № 1540 г. Москвы Александр Смирнов – награда передана руководителем СУ СК России по Владимирской области Артемом Кулаковым бабушке погибшего мальчика. Юный Саша бросился на защиту матери и погиб от рук преступника, который уже приговорен к пожизненному лишению свободы. Ранее