Серьёзное ДТП произошло около 7 часов вечера 27 февраля на улице Дзержинского во Владимире. Столкнулись сразу три автомобиля. По предварительной информации пресс-службы УМВД области, ВАЗ 15-й

Серьёзное ДТП произошло около 7 часов вечера 27 февраля на улице Дзержинского во Владимире. Столкнулись сразу три автомобиля. По предварительной информации пресс-службы УМВД области, ВАЗ 15-й модели двигался со стороны Студёной Горы и допустил выезд на встречную полосу. Там автомобиль сперва ударил по касательной один легковой автомобиль, а затем протаранил в лоб Тойоту. Судя по