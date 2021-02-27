27 февраля загорелась квартира в многоквартирном жилом доме на улице Растопчина. Пожарные прибыли на место. По прибытии наблюдался дым с балкона на 5-ом этаже. Огнеборцы ликвидировали пожар

27 февраля загорелась квартира в многоквартирном жилом доме на улице Растопчина. Пожарные прибыли на место. По прибытии наблюдался дым с балкона на 5-ом этаже. Огнеборцы ликвидировали пожар на площади 4 квадратных метров. Пострадала внутренняя отделка и имущество балкона. Погибших и пострадавших нет. Тушили пожар 6 единиц техники, 14 человек, личного состава. Причина пожара устанавливается дознаватели