“Владимирпассажиртранс” заканчивает работы по реставрации ретро-троллейбуса марки “ЗиУ-9Г”. Эта модель ходила по Владимиру в 80-90-е годы XX века. Отреставрированный троллейбус №206

“Владимирпассажиртранс” заканчивает работы по реставрации ретро-троллейбуса марки “ЗиУ-9Г”. Эта модель ходила по Владимиру в 80-90-е годы XX века. Отреставрированный троллейбус №206 1992 года выпуска. Внешний вид, ходовая, электроустановка, а также внутреннее оборудование кабины соответствует исторической правде, сообщают в мэрии Владимира. А в ходе реставрации применялись только оригинальные запчасти и детали, впрочем, сиденья установили современные, антивандальные.