Сотрудниками МЧС проводилась деблокировка 1-го пострадавшего.

Серьезное ДТП с участием двух автомобилей сегодня утром произошло на автодороге Кольчугино–Юрьев-Польский. На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, ПСО, скорая медицинская помощь, ГИБДД. Пострадали 4 человека. Сотрудниками МЧС проводилась деблокировка 1-го пострадавшего. Всего в ликвидации последствий ДТП принимали участие 12 человек, 4 ед. тех., в том числе от МЧС 4 человека, 1 ед. техники.Фото: Пресс-служба МЧС по Владимирской области