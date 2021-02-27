Температура воздуха ночью и днём -10…-5 °C.

Выходные во Владимирской области начинаются с облачной погоды. Синоптики обещают мокрый снег и дождь. Температура воздуха ночью и днём -10…-5 °C. Ветер будет северо-западный, со скоростью до 17 метров в секунду. На дорогах вновь будет гололедица.