В Храм Воздвижения Креста Господня в Вязниках , где уже 30 лет настоятелем служит отец Владимир, они попали со Святой земли.

100 лет назад в Иерусалиме были преданы земле останки Елизаветы Федоровны Романовой. Великая княгиня царствующего дома Романовых 40 лет назад была причислена к лику святых. Но мало кто знает, что частице мощей святой можно поклониться и в нашей области.Тысячи паломников со всего мира могут поклониться в Иерусалиме святым мощам великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой. Но, как оказалось, и на Владимирской земле есть частица мощей и прижизненный кулон преподобномученицы. В Храм Воздвижения Креста Господня в Вязниках , где уже 30 лет настоятелем служит отец Владимир, они попали со Святой земли.Владимир Соловьёв, протоиерей, настоятель Крестовоздвиженского храма:- Зять с дочерью ездили в Иерусалим. Они были знакомы с матушкой Георгией. У них была благочинная. Они Знакомы были. Они приезжали к ней. И вот когда они погибли мне внаследство перешло.Еще при жизни Елизавету Федоровну за ее добродетели называли женщиной- ангелом. "Великая матушка" , посещая храмы , приюты , тюрьмы, видевшая немало страданий людей, станет основателем особенного учреждения- Марфо- Мариинской обители любви и милосердия. Произойдет это после судьбоносных февральских событий 1905 года, навсегда изменивших жизнь великой княгини. Этим страшным потрясением станет смерть мужа- брата российского императора Александра 3 - Сергея Александровича Романова от взрыва бомбы революционера- террориста. Стоя на коленях в снегу, она сама соберет на носилки останки любимого человека, а через 3 дня поедет в тюрьму, где содержался убийца, чтобы сказать , что прощает его. С этого времени жизнь Елизаветы Федоровны станет делом милосердия и служения Богу и людям." Я оставляю блестящий мир .но вместе со всеми я восхожу в более великий мир- мир бедных и страждущих". " В моей жизни было столько радости в скорби, столько безграничного утешения, что я жажду хоть частицу этого отдать другим".Необыкновенно красивая и образованная немецкая принцесса, протестантка сознательно примет православие. Во время первого посещения Святой Земли пророчески прозвучат ее слова: " Как бы мне хотелось быть похороненной здесь"Случайно ли, что прижизненный кулон великой княгини попал в Крестовоздвиженский храм, построенный в 1794 году. Его и сегодня называют хранителем всех найденных святынь. Как говорит отец Владимир, среди экспонатов местного краеведческого музея даже есть книга о происходящих здесь чудесах. Одно из них связано с мощами преподобного Серафима.Владимир Соловьёв, протоиерей, настоятель Кресто-Воздвиженского храма:- Начали обносить возле храма мощи. на той стороне клен ..он прямо кронами лег непосредственно к мощам. не то что ветер поднялся,солнышко было. Никого не задел. Медленно постепенно опускался.Среди уникальных реликвий храма- спасенное распятие, которое нашли плывущем по реке Клязьме в 40-е годы, спасенный от переплавки колокол и главная святыня - Вязниковская Казанская икона Пресвятой Богородицы, написанной иноком ИоакИмом Шартомским. Перед этим образом молился еще в 1640 году на вязниковской земле первый русский царь из династии Романовых - Михаил Федорович. И вот спустя несколько веков в храме можно поклониться мощам удивительной святой из царской семьи Романовых , ставшей близкой сердцам православных людей .Татьяна Воронцова. Мария Городская. Илья Хлудов. Вести- Владимир.