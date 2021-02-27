С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболело 18358 человек. Врачам удалось поставить на ноги 15926 пациентов. В стационарах лежит 396 жителей, из них 232 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1846 заболевших.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 40 новых случая заражения Covid-19. Вылечились от недуга – 85 пациентов.Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти пять пациентов с COVID-19, сопровождавшимся тяжелыми хроническими заболеваниями. Это две женщины 59 лет и 71 года и три мужчины 62, 65 и 79 лет, у которых течение коронавирусной инфекции проходило на фоне тяжелых осложнений хронических заболеваний сердечно-сосудистой и эндокринной систем.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл 15 костромичам. Семь новых случаев заболевания выявлено в Костромском районе. По три – в Буе, Красносельском и Вохомском районах. Два инфицированных прибавилось в Нерехте. По одному – в Шарье, Островском, Кадые, Антропово, Поназырево и Галичском районе.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболело 18358 человек. Врачам удалось поставить на ноги 15926 пациентов. В стационарах лежит 396 жителей, из них 232 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1846 заболевших.