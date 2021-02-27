Всего с начала пандемии ковид выявлен у 27 295 жителей региона.

По информации Роспотребнадзора на 27 февраля, во Владимирской области подтверждено 129 новых случаев заражения коронавирусом.Во Владимире выявлен 31 заболевший Covid-19. Ещё 18 человек подхватили опасную болезнь в Гусь-Хрустальном, 17 - в Муромском, по 8 - в Александровском, Ковровском, Меленковском и Киржачском районах. У 6 жителей выявили ковид в Петушинском и Юрьев-Польском, у 5 -в Камешковском и Суздальском районах. По 3 новых положительных диагноза - в Селивановском и Кольчугинском районах, по 1 - в ЗАТО Радужный, а также в Собинском и Судогодском районах.Всего с начала пандемии коронавирус выявлен у 27 295 жителей региона.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.