Сегодня в 8:00 началось голосование по вопросу преобразования Новосельского сельского поселения...

Сегодня в 8:00 началось голосование по вопросу преобразования Новосельского сельского поселения Ковровского района путем его разделения на Новосельское сельское поселение Ковровского района Владимирской области и городское поселение поселок Доброград Ковровского района. Об этом сообщается на сайте Избирательной комиссии Владимирской области.Участникам голосования необходимо ответить на вопрос: «Согласны ли Вы на преобразование муниципального образования Новосельское сельское поселение Ковровского района Владимирской области путем его разделения на два муниципальных образования: Новосельское сельское поселение Ковровского района Владимирской области (с изменёнными границами) и городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района, включающее в себя населенный пункт поселок Доброград?»Голосование будет признано состоявшимся, если в нем примет участие более половины участников, внесенных в списки. Решение будет признано принятым, если за него проголосует более половины участников, принявших участие в голосовании.ФОТО: Избирательная комиссия Владимирской области