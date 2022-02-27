Спецоперация на Украине: американский эксперт назвал победителя.

Спецоперация на Украине: американский эксперт назвал победителя.Аналитик Билл Пауэлл из Америки уверен, что военная спецоперацияна Украине завершится победой России. Об этом эксперт написал в Newsweek. Аналитиксчитает, что Владимир Путин не знает, что такое поражение так как всегда ставит четкие, достижимые цели перед своей армией."Операция Z" завершится, считает Пауэлл, когдабудет захвачена украинская столица. Идти российским войскам дальше Киева смыслауже не будет, так как сопротивление прекратится.Эксперт, ссылаясь на данные разведки США, утверждает, чтов скором времени на Украине будет сформировано новое правительство. Во главестраны окажутся дружественные России лица. Таким образом, говорит Билл Пауэлл,ситуация урегулируется.Пауэлл подчеркнул, что за два десятилетия в креслероссийского президента Путин преуспел в Чечне, Грузии, Сирии и Крыму. Нынешняяинициатива лидера России на Украине будет мало чем отличаться.Напомним, "Операции Z" – это специальная военнаяоперация, призванная защитить Донбасс. По словам Владимира Путина, у России нетжелания оккупировать Украину. Как сообщает отечественное Минобороны, удары наносятсятолько по военным объектам, городам Незалежной ничего не угрожает.