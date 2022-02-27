Офис Владимира Зеленского подтвердил встречу.

Офис Владимира Зеленского подтвердил встречу.27 февраля офис президента Украины Владимира Зеленскогосогласился на встречу с делегацией из России. Переговорыбудут проходить на границе Незалежной и Белоруссии районе реки Припять.Белорусский глава Александр Лукашенко и лидер Украины в телефоннойбеседе договорились, что делегация из Киева встретится с представителями Россиибез предварительных условий. Лукашенко обещал Зеленскому, что во времяпереговоров, а также до и после встречи, пока украинская делегация будет в пути,все самолеты, вертолеты и ракеты Белоруссии останутся наземле.Отметим, что МИД Украины выступил с заявлениями, которыеможно назвать крайне резкими. Перед переговорами с Россией зарубежное ведомствосообщило о необходимости полной финансовой изоляции нашей страны. Кроме того, Украинапригрозила Белоруссии. Минску обещали неприятные последствия за предоставлениеРоссии своей территории или людей.Между тем ранее пресс-секретарь российского президента ДмитрийПесков сообщил, что представители нашей страны уже прибыли в белорусский Гомельи ждут переговоров с Украиной. В составе делегации от России: представители МИД,Министерства обороны и сотрудники администрации президента.В ответ Владимир Зеленский заявил, что встречу на территорииБелоруссии считает неприемлемой. Глава Украины предложил провести переговоры в другом месте. На выбор он предложил несколько крупных европейских городов. На это Москваотметила, что Минск первым вышел с предложением о встрече.