Офис Владимира Зеленского подтвердил встречу.
Офис Владимира Зеленского подтвердил встречу.
27 февраля офис президента Украины Владимира Зеленского
согласился на встречу с делегацией из России. Переговоры
будут проходить на границе Незалежной и Белоруссии районе реки Припять.
Белорусский глава Александр Лукашенко и лидер Украины в телефонной
беседе договорились, что делегация из Киева встретится с представителями России
без предварительных условий. Лукашенко обещал Зеленскому, что во время
переговоров, а также до и после встречи, пока украинская делегация будет в пути,
все самолеты, вертолеты и ракеты Белоруссии останутся на
земле.
Отметим, что МИД Украины выступил с заявлениями, которые
можно назвать крайне резкими. Перед переговорами с Россией зарубежное ведомство
сообщило о необходимости полной финансовой изоляции нашей страны. Кроме того, Украина
пригрозила Белоруссии. Минску обещали неприятные последствия за предоставление
России своей территории или людей.
Между тем ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий
Песков сообщил, что представители нашей страны уже прибыли в белорусский Гомель
и ждут переговоров с Украиной. В составе делегации от России: представители МИД,
Министерства обороны и сотрудники администрации президента.
В ответ Владимир Зеленский заявил, что встречу на территории
Белоруссии считает неприемлемой. Глава Украины предложил провести переговоры в другом месте. На выбор он предложил несколько крупных европейских городов. На это Москва
отметила, что Минск первым вышел с предложением о встрече.