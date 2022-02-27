Средства будут перечислены в рамках инфраструктурного кредита.

В Кольчугинском районе за два года построят 13 новых блочно-модульных котельных, которые заменят две неэффективные. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Владимирской области.В муниципалитете также появится шесть современных участков тепловых сетей. На эти цели в рамках инфраструктурного кредита выделят 1,6 млрд рублей. Заём предоставит ДОМ.РФ под 3,5% годовых.«Жители будут получать более качественные коммунальные услуги. Выполнять работы и отвечать за качество будет «Владимиртеплогаз», контролировать - департамент ЖКХ и я лично», – пояснил врио губернатора Александр Авдеев.Кольчугинский район станет пилотным. В дальнейшем по этой схеме возможна модернизация теплоэнергетического комплекса Вязниковского района, а также в Струнино и Карабаново.Напомним, что Правительство РФ разработало механизм финансирования инфраструктурных проектов с помощью облигаций ДОМ.РФ. Средства от их размещения будут выдаваться на срок до 30 лет под льготную ставку, которая обеспечивается субсидией из федерального бюджета.